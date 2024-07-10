Одной категории водителей собираются вернуть отобранные права

10.07.2024 | 12:44

В среду, 10 июля, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который разрешает участникам СВО, ранее лишенным водительских прав, управлять транспортными средствами.

«По словам замглавы МВД Игоря Зубова, законопроект разработан правительством во исполнение поручения Совета безопасности и направлен на обеспечение эффективной деятельности российских Вооруженных сил в период СВО», - пишет «Парламентская газета».

Водительские права вернут на время службы в зоне СВО.

Если военнослужащий получит государственную награду, покинет зону СВО по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, то его право управлять транспортными средствами восстановят.

Если военнослужащий уволится раньше срока, то административное наказание в виде лишения водительских прав возобновится.