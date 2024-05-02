Эксперт советует встряхнуть яйцо и не покупать кулич с трещинами

02.05.2024 | 08:12

В воскресенье, 5 мая, православные христиане будут отмечать Пасху. Традиционными блюдами Светлого Христова Воскресения являются крашеные яйца и кулич. О том, как выбрать их перед праздником, «Парламентской газете» рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, в составе качественного кулича должны быть мука, яйца или яичные продукты, сахар, маргарин или сливочное масло, хлебопекарные дрожжи, изюм или цукаты, соль, ароматизаторы. Кроме того, в состав могут входить молочные продукты, орехи и другие виды сырья. Для верхушки обычно используют мармелад, цукаты, орехи или кондитерскую посыпку.

Эксперт отметила: ингредиенты всегда указывают по порядку. Первым стоит тот, которого в составе продукта больше всего, далее по убыванию.

Елена Саратовцева предостерегла от покупки изделия с трещинами на верхушке или корочке. Это означает, что технологии замешивания теста или выпечки были нарушены. А в подгоревших куличах повышен уровень канцерогенов и токсичного акриламида.

Кулич может продаваться как упакованным, так и без упаковки, но для безопасности лучше выбирать первый вариант. Эксперт рекомендует покупать кулич в упаковке из полимерных материалов - она защищает его от очерствения и плесени.

Выбирая яйца, можно встряхнуть одно из них. Если содержимое болтается, то это означает, что яйца уже достаточно долго полежали в магазине, поэтому лучше отложить их в сторону. Если болтания не ощущается, то яйцо свежее.

Сваренные яйца нужно остудить, обсушить, завернуть в бумагу или положить в картонные контейнеры и убрать в холодильник. Так они смогут храниться до двух недель. Но стоит иметь в виду, что любая трещина в скорлупе сокращает срок хранения до пяти дней.