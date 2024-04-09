На будущей развязке на ГПЗ укладывают основание под покрытие

09.04.2024 | 12:22

На строительстве транспортной развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в Пензе сейчас трудятся 10 единиц техники. Строители укладывают геоматериал и щебеночное основание под асфальтобетонное покрытие.

Продолжаются работы по переустройству сетей газо- и водоснабжения, связи и ливневой канализации.

Закончить развязку планируют до 1 ноября, напомнили в управлении капитального строительства.

Площадь и протяженность кольца, подъездных путей и полос увеличатся. Ширина последних составит от 3,5 до 3,7 м, пешеходной части тротуара - до 3 м. Движение будет регулироваться не светофорами, а с помощью разметки и дорожных знаков.

Чиновники надеются, что развязка поможет решить проблемы с вечными заторами на въезде в микрорайон и при выезде из него. Сами пензенцы не раз высказывали мнение, что движение на ГПЗ, напротив, затруднится.