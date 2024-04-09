Сетевое издание|18+|Вторник|9 апр 2024|13:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На будущей развязке на ГПЗ укладывают основание под покрытие

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На строительстве транспортной развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в Пензе сейчас трудятся 10 единиц техники. Строители укладывают геоматериал и щебеночное основание под асфальтобетонное покрытие.

На будущей развязке на ГПЗ укладывают основание под покрытие

Продолжаются работы по переустройству сетей газо- и водоснабжения, связи и ливневой канализации.

На будущей развязке на ГПЗ укладывают основание под покрытие

Закончить развязку планируют до 1 ноября, напомнили в управлении капитального строительства.

Площадь и протяженность кольца, подъездных путей и полос увеличатся. Ширина последних составит от 3,5 до 3,7 м, пешеходной части тротуара - до 3 м. Движение будет регулироваться не светофорами, а с помощью разметки и дорожных знаков.

Чиновники надеются, что развязка поможет решить проблемы с вечными заторами на въезде в микрорайон и при выезде из него. Сами пензенцы не раз высказывали мнение, что движение на ГПЗ, напротив, затруднится.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Управления капитального строительства г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте