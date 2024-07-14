В районе КПД из Суры достали тело 52-летнего мужчины

14.07.2024 | 11:56

В Пензе еще один человек погиб на воде, его тело достали из Суры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Трагедия случилась в районе КПД. Вечером в субботу, 13 июля, у реки отдыхала компания. Люди купались и ныряли в не оборудованном для этого месте. Один из товарищей, 52-летний мужчина, на берег не вышел.

«Сегодня его достали из воды погибшим водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра», - сообщили в МЧС.

Ранее в селе Старое Демкино Шемышейского района во время купания погиб 46-летний мужчина. Он заплыл далеко и не смог выбраться. Пляжа на том пруду тоже не было.

8 июля в Пензе случилось еще одно ЧП: двое парней прыгали с мостков в Суру в месте, не оборудованном для купания. Один из них в какой-то момент не выплыл. Тело молодого человека 2005 года рождения достали очевидцы.