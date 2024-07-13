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Происшествия

Из водоема в Мокшанском районе достали тело мужчины

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Вечером в пятницу, 12 июля, из пруда в поселке Михайлово Мокшанского района водолазы достали тело мужчины.

Погибший 1959 года рождения. Он купался в необорудованном месте.

«МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах, купании только на официальных пляжах. Берегите себя и свою жизнь!» - обратились к жителям региона в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

11 июля трагедия на воде произошла в селе Старое Демкино Шемышейского района. Погиб 46-летний мужчина. Он отдыхал в компании, решил охладиться и зашел в воду, но заплыл далеко и не сумел вернуться.

7 июля на пруду в селе Сухановка Кузнецкого района утонул 14-летний подросток. Он переплыл пруд, а на обратном пути пошел ко дну. Когда подоспели взрослые, было уже поздно.

Всего с начала купального сезона в Пензенской области трагедии на воде унесли жизни 12 человек. Все ЧП случились на неофициальных пляжах.

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