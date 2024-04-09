Дорожники занялись проблемами улицы Славы в Пензе

09.04.2024 | 16:04

Дорожное полотно на улице Славы в Пензе начали приводить в порядок. Ямы и провалы на нечетной стороне, на которые жаловались водители, наконец исчезнут.

Во вторник, 9 апреля, на месте трудились техника и рабочие.

В понедельник, 8-го числа, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru написал водитель, неприятно удивленный состоянием улицы. «Доколе? Почему для Пензы это стало нормой?..» - задал он вопросы.

Мужчина сделал фотографии асфальтового покрытия на нечетной стороне. В одном месте - между домами № 7 и 9 - провалился колодец. В другом - у дома № 5 - часть покрытия «растаяла» вместе со снегом. «Да здесь просто опасно ездить», - прокомментировал пензенец.

«Центр города, улица короткая, и она в таком состоянии!» - посетовал горожанин.