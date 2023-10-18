На лагерь «Юность» выделят деньги из федерального бюджета

Детский оздоровительный лагерь «Юность» получит субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт медицинского блока. Об этом в среду, 18 октября, сообщил глава Пензы Александр Басенко.
Из федерального и областного бюджетов будет выделено почти 2,5 млн. Из городского добавят около 200 тыс. рублей.
«В лечебном корпусе заменим кровлю, восстановим фасад, приведем в порядок отмостку, цоколь и входную группу», - перечислил глава Пензы.
Ремонтировать медблок будут в 2024 году.
В 2023-м в «Юности» возвели 2 новых модульных корпуса на 50 мест каждый. Таким образом, в лагере появилось еще 400 мест на летнюю оздоровительную кампанию. Постройки рассчитаны на круглогодичное использование.
В сентябре на заседании в областном правительстве обсуждали идею появления в «Юности» закрытого ФОКа.
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