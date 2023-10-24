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Общество

Намечен ремонт гидротехнического сооружения на пруду в Арбекове

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Без капитального ремонта гидротехнического сооружения около клинической больницы № 6 в Пензе будет невозможно обустройство набережной у водоема.

Об этом во вторник, 24 октября, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для капремонта сооружения разработают дорожную карту. Сейчас объект возвращают муниципалитету после временной передачи в региональную собственность. Это было необходимо для того, чтобы областной минлесхоз провел очистку пруда за счет федеральных средств.

«С момента принятия в муниципальную казну необходимо предусмотреть в городском бюджете средства для капремонта ГТС, чтобы в 2024 году строительная компания начала благоустройство набережной», - приводит пресс-служба слова главы Пензы Александра Басенко.

Гидротехническое сооружение около больницы № 6 необходимо для регулирования так называемого донного выпуска: если нужно спустить воду, открывают огромный кран.

Сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. В этом году планируют составить смету, чтобы понимать, какую сумму необходимо будет потратить на ремонт.

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