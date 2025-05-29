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Общество

Названо число пензячек, задолжавших детям алименты

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В Пензенской области более 800 женщин игнорируют уплату алиментов своим детям. Зачастую это матери, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие алкоголем, нигде официально не работающие.

Их дети находятся под опекой других людей, рассказал руководитель регионального УФССП РФ Николай Илькин.

Всего у приставов 862 исполнительных производства в отношении таких пензячек.

«Для обеспечения фактического взыскания алиментных платежей одной из важных задач для судебных приставов является как раз трудоустройство должника, то есть появление у него официального дохода, с которого уже удерживаются алименты. И конечно, контроль за организацией в части своевременных и правильных перечислений», - пояснил Николай Илькин.

По его словам, в регионе с каждым годом становится все меньше злостных неплательщиков алиментов, они трудоустраиваются, меняют свою жизненную позицию.

За истекший период 2025-го приставы взыскали с нерадивых родителей около 216 млн рублей.

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