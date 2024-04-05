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Общество

В Пензе перекроют участки дорог в центре и в Арбекове

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В центре Пензы и в Арбекове перекроют участки дорог. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в городской администрации.

В Пензе перекроют участки дорог в центре и в Арбекове

6-го и 8-го числа автомобилисты не смогут пользоваться отрезком улицы Ставского от Пушкина до Бакунина. В оба дня проезд будет ограничен с 9:00 до 18:00. Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

В те же даты будет закрыто движение в районе детского сада на Бородина, 8: 6 апреля - с 9:00 до 18:00, 8-го - с 9:00 до 13:00. В указанное время там планируют восстанавливать асфальт после земляных работ.

В Пензе перекроют участки дорог в центре и в Арбекове

«Рекомендуем автолюбителям учесть данную информацию при планировании маршрута движения», - отметили в мэрии.

Ранее в Заводском районе Пензы на 5 часов перекрывали участок дороги. Ограничение было введено в связи проведением ремонтных работ на Гагаринском путепроводе.

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Источник — фото № 2 и № 3 penza-gorod.ru
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