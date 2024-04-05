В Пензе перекроют участки дорог в центре и в Арбекове

05.04.2024 | 20:24

В центре Пензы и в Арбекове перекроют участки дорог. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в городской администрации.

6-го и 8-го числа автомобилисты не смогут пользоваться отрезком улицы Ставского от Пушкина до Бакунина. В оба дня проезд будет ограничен с 9:00 до 18:00. Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

В те же даты будет закрыто движение в районе детского сада на Бородина, 8: 6 апреля - с 9:00 до 18:00, 8-го - с 9:00 до 13:00. В указанное время там планируют восстанавливать асфальт после земляных работ.

«Рекомендуем автолюбителям учесть данную информацию при планировании маршрута движения», - отметили в мэрии.

Ранее в Заводском районе Пензы на 5 часов перекрывали участок дороги. Ограничение было введено в связи проведением ремонтных работ на Гагаринском путепроводе.