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Общество

Ветеранам боевых действий хотят компенсировать расходы на интернет

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Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с просьбой рассмотреть возможность установить для ветеранов боевых действий право на компенсацию 80% стоимости услуг связи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

По словам депутата, плата за услуги связи и интернета может достигать от 1 до 3 тыс. руб. в месяц, что является значительной суммой для многих граждан России. А в 2024 году ожидается рост тарифов сотовых операторов на услуги связи и мобильного интернета до 20%.

Новая льгота поможет реинтеграции военнослужащих в общество после возвращения из зоны боевых действий.

«В случае обеспечения ветеранов... доступными услугами связи и интернета у данной категории граждан появится возможность полноценно присутствовать в медийном пространстве нашей страны, создавать информационные страницы для выражения своих идей, делиться с аудиторией личным опытом, нравственными установками, примерами мужества и героизма русских бойцов, опровергать недостоверную информацию», - аргументировала Лантратова свою позицию.

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Источник — фото pixabay.com
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