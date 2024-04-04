В Пензе объяснили, почему не работает светофор на ул. Гагарина

04.04.2024 | 15:25

В Пензе автомобилисты заметили, что уже несколько дней не работает светофор на пересечении улиц Гагарина, Леонова и проезда Байдукова.

Из-за этого на участке дороги собирается пробка и создаются аварийные ситуации.

«Вечером сегодня будет как вчера, в час пик стояли 20 минут. Сегодня утром то же самое было», - пожаловался в Сети в четверг, 4 апреля, водитель Александр.

На сообщение отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«По информации, полученной от МБУ «Пензавтодор», отключение светофорного объекта на улице Гагарина связано с порывом кабельной линии, питающей энергообъект. В настоящее время ведутся работы по замене кабеля», - объяснил он.

Когда именно регулировщик заработает, не указывается.