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Общество

В Пензе объяснили, почему не работает светофор на ул. Гагарина

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В Пензе автомобилисты заметили, что уже несколько дней не работает светофор на пересечении улиц Гагарина, Леонова и проезда Байдукова.

Из-за этого на участке дороги собирается пробка и создаются аварийные ситуации.

«Вечером сегодня будет как вчера, в час пик стояли 20 минут. Сегодня утром то же самое было», - пожаловался в Сети в четверг, 4 апреля, водитель Александр.

На сообщение отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«По информации, полученной от МБУ «Пензавтодор», отключение светофорного объекта на улице Гагарина связано с порывом кабельной линии, питающей энергообъект. В настоящее время ведутся работы по замене кабеля», - объяснил он.

Когда именно регулировщик заработает, не указывается.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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