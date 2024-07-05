Минтай вместо путассу и недовес: Роскачество проверило рыбные закуски

05.07.2024 | 10:42

Эксперты Роскачества исследовали 28 торговых марок рыбных закусок и обнаружили, что заявленная масса не всегда совпадает с фактической, вместо путассу может оказаться минтай, кое-где содержится мышьяк; вскрылись и другие нарушения.

Изучались следующие торговые марки: Smakky (горбуша), «Каждый День» (желтый полосатик), «Баренцев» (желтый полосатик), BEERka (кальмар), «Каждый День» (кальмар), «Шварцкайзер» (кальмар, на развес), «Тиксы» (кальмар), Fish House (кальмар), «Чистое море» (кальмар), BEERka (путассу), BEERka (желтый полосатик), «Сухогруз» (желтый полосатик), «Патипро» (форель), «5 океан» (желтый полосатик), «5 океан» (кальмар), «Южный берег» (семга), «Сухогруз» (кальмар), «Маркет Перекресток» (путассу), «Сухогруз» (путассу), «Сухогруз» (горбуша), Spar (желтый полосатик), «Чистое море» (желтый полосатик), «Сухогруз» (ставрида), «365 дней» (путассу), Spar (ставрида), «Тиксы» (желтый полосатик), Fish House (путассу), «Хороший день» (ставрида).

«Обязательным требованиям законодательства отвечало только 35% продукции», - сообщили в Роскачестве.

В рыбных закусках не нашли бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы и бактерий рода Clostridium; нарушений по содержанию кадмия, ртути, свинца и гистамина нет.

Зато в продукции «Маркет Перекресток» (путассу) обнаружено превышение предельно допустимого уровня содержания мышьяка в 1,5 раза (правда, устаревшие нормативы не учитывают особенность содержания в рыбной продукции преимущественно безвредных органических соединений мышьяка).

В путассу и горбуше от «Сухогруза» нашли несоответствие по общей обсемененности бактериями и количеству дрожжей и плесеней.

В «Тиксах» (желтый полосатик), Spar (ставридка) и Fish House (путассу, соломка) содержание воды оказалось почти в 2 раза ниже нормы. Это делает продукт жестким и неприятным на вкус.

«Опережающим стандартом Роскачества установлены требования к содержанию добавленной соли - не более 5%. По этому показателю соответствовала только одна продукция - ставрида обыкновенная от «Сухогруза», - отметили в Роскачестве.

В продукции 8 торговых марок вместо заявленной рыбы оказалась другая: в марках «Тиксы», «Чистое море», Spar - желтохвостая ставрида вместо желтого полосатика; в марках «365 дней», Fish House - минтай вместо путассу; в Spar – виды многощитковый селар или большеглазая ставрида вместо ставриды; в марках «Сухогруз», «Хороший день» - вид атуле (желтохвостая ставрида) вместо ставриды.

У 3 марок масса, указанная на упаковке, отличалась от фактической: у «Сухогруза» ставриды оказалось не 70 г, а 64,5 ± 0,1 г; стружки гигантского кальмара - тоже не 70 г, а 65,3 ± 0,1 г. «Хороший день» заявил вес 60 г, а фактический был 54,2 ± 0,1 г.

Обнаружились и несоответствия по массовой доле белков и жиров в продуктах. Так, у «Сухогруза» (желтополосый селар, пласт) в маркировке было указано, что белков - 70,0 г, жиров - 4,5 г. По факту белка оказалось 43,6 ± 3,5, жиров - 3,2 ± 0,5. Несоответствия зафиксировали и у марок «5 океан» и «Южный берег».

Результаты исследований были переданы производителям. Одни приняли решение об отзыве партии готового продукта и назначении расследования, другие направили заявки на проведение повторных испытаний.