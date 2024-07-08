В рацион школьников хотят добавить соли

08.07.2024 | 09:57

Роспотребнадзор решил изменить нормы суточного потребления соли детьми. Новые правила могут начать действовать уже с 1 сентября.

Сейчас дошкольникам полагается 5 граммов соли, а будет рекомендовано 3. В начальной школе норматив, напротив, повышают: был 3, станет 5 граммов. Такой стандарт уже действует для детей от 12 лет.

Еще одно нововведение в питании для несовершеннолетних - блюда должны быть реализованы не позднее двух часов с момента изготовления.

В том же постановлении, проект которого опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, Роспотребнадзор предлагает изменить санитарно-эпидемиологические нормы и правила для кафе и ресторанов. В планах - отмена требований устанавливать термометры на всех линиях раздачи блюд и разрабатывать и утверждать руководителем организации ассортимент продукции; разрешение предпринимателю выбирать технику для создания нужного микроклимата в рабочих зонах и др.

Убираются избыточные или неоднозначные в трактовке правила, неверные отсылки на законодательство и технические ошибки, пишет «Парламентская газета».