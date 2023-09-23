В селе Засечном закроют проезд по понтонному мосту через Суру

23.09.2023 | 15:46

С понедельника, 25 сентября, понтонный мост через Суру в селе Засечном Пензенского района закрывается.

Как пояснили в местном сообществе, мера принята для выполнения профилактических работ.

«Это необходимая процедура перед эксплуатацией моста в холодный период времени», - пояснил автор поста.

По предварительным данным, работы будут проводиться до 2 октября.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.

По понтонному мосту жители Барковки попадают в Терновку. Теперь им придется делать крюк. Ранее сообщалось, что понтонный мост закрывают на профилактику дважды в год.