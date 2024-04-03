Сетевое издание|18+|Среда|3 апр 2024|20:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе назвали дату начала второго этапа ремонта парка Белинского

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Второй этап благоустройства парка имени В. Г. Белинского в Пензе хотят начать 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Объем работ большой, поэтому этап разобьют на очереди. Пока специалисты будут работать на участке от нового фонтана в сторону танцплощадки.

В Пензе назвали дату начала второго этапа ремонта парка Белинского

В этом году запланировали заменить электрические и водопроводные сети, модернизировать освещение, установить малые архитектурные формы и сделать пешеходные дорожки.

Также подрядчик восстановит покрытие центральной аллеи, обустроит зону отдыха, отремонтирует танцплощадку.

В Пензе назвали дату начала второго этапа ремонта парка Белинского

«Цветники и клумбы займут порядка 560 квадратных метров территории. Кроме того, будут высажены 64 саженца сосны, более 150 единиц кустарника», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Капитальный ремонт парка обойдется в 85 млн 774 тыс. рублей. Предполагается, что поэтапно преобразится вся территория зеленой зоны. Проектом предусмотрено оборудование образующей цветник скамейки, перголы с качелями, амфитеатра, лестницы, навигационных стендов. Также в документе говорится об установке кормушек, скворечников и жукариев.

В Пензе назвали дату начала второго этапа ремонта парка Белинского

В 2023 году был благоустроен участок парка от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте