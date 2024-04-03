В Пензе назвали дату начала второго этапа ремонта парка Белинского

Второй этап благоустройства парка имени В. Г. Белинского в Пензе хотят начать 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Объем работ большой, поэтому этап разобьют на очереди. Пока специалисты будут работать на участке от нового фонтана в сторону танцплощадки.
В этом году запланировали заменить электрические и водопроводные сети, модернизировать освещение, установить малые архитектурные формы и сделать пешеходные дорожки.
Также подрядчик восстановит покрытие центральной аллеи, обустроит зону отдыха, отремонтирует танцплощадку.
«Цветники и клумбы займут порядка 560 квадратных метров территории. Кроме того, будут высажены 64 саженца сосны, более 150 единиц кустарника», - рассказали в пресс-службе администрации города.
Капитальный ремонт парка обойдется в 85 млн 774 тыс. рублей. Предполагается, что поэтапно преобразится вся территория зеленой зоны. Проектом предусмотрено оборудование образующей цветник скамейки, перголы с качелями, амфитеатра, лестницы, навигационных стендов. Также в документе говорится об установке кормушек, скворечников и жукариев.
В 2023 году был благоустроен участок парка от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария.
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