В Пензе назвали дату начала второго этапа ремонта парка Белинского

03.04.2024 | 19:28

Второй этап благоустройства парка имени В. Г. Белинского в Пензе хотят начать 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Объем работ большой, поэтому этап разобьют на очереди. Пока специалисты будут работать на участке от нового фонтана в сторону танцплощадки.

В этом году запланировали заменить электрические и водопроводные сети, модернизировать освещение, установить малые архитектурные формы и сделать пешеходные дорожки.

Также подрядчик восстановит покрытие центральной аллеи, обустроит зону отдыха, отремонтирует танцплощадку.

«Цветники и клумбы займут порядка 560 квадратных метров территории. Кроме того, будут высажены 64 саженца сосны, более 150 единиц кустарника», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Капитальный ремонт парка обойдется в 85 млн 774 тыс. рублей. Предполагается, что поэтапно преобразится вся территория зеленой зоны. Проектом предусмотрено оборудование образующей цветник скамейки, перголы с качелями, амфитеатра, лестницы, навигационных стендов. Также в документе говорится об установке кормушек, скворечников и жукариев.

В 2023 году был благоустроен участок парка от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария.