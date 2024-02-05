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Общество

В парке им. Белинского должны появиться жукарии

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На капитальный ремонт части парка им. Белинского в Пензе потратят 85 млн 774 тыс. 647 рублей 15 копеек. Такова начальная (максимальная) цена контракта - аукцион проводится на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства г. Пензы, в качестве источника финансирования указан городской бюджет, куда, вероятно, поступят федеральные деньги.

Цена включает в себя прокладку сетей канализации, связи, освещения; обустройство поливочного водопровода, газонов; установку опор со светильниками; посадку кустарников и деревьев. В частности, в парке появятся 5 черешчатых дубов и 64 сосны.

Проектом предусмотрено оборудование образующей цветник скамейки, перголы с качелями, амфитеатра, лестницы, навигационных стендов.

Амфитеатр будет представлять собой монолитное бетонное основание, поверх которого расположатся скамейки на разных уровнях со спинками из бруса и стальной полосы. Лестницу выполнят из архитектурного бетона.

Пергола с качелями - это протяженная балка на опорах с подвесами сидений различных видов: круглыми гнездами, одноместными пластиковыми сиденьями и двухместными с деревянным настилом.

В проектной документации также говорится об установке в парке кормушек, скворечников и жукариев. Последние - это несколько шестигранных призм, размещенных на шестигранной опоре и заполненных природным материалом: стеблями растений, корой, спилами веток, мхом, соломой, шишками и т. д. «Жукарий позволяет наблюдать за жизнью насекомых», - уточняется в документах к аукциону.

Все работы должны быть закончены до 30 августа 2024 года, при этом новые цветники, кустарники и деревья необходимо высадить до конца весны.

Ранее глава Пензы Александр Басенко рассказал, как продолжится благоустройство парка им. Белинского в этом году. «Приступим ко второму этапу. По проекту он предполагает обновление всей оставшейся территории парка, но, учитывая ее масштаб, приняли решение разбить второй этап на очереди», - пояснил он.

В первую очередь вошел участок от планетария в сторону танцплощадки. Здесь, помимо прочего, создадут современную детскую площадку. Ее обещали сделать бесплатной.

В 2023 году был благоустроен участок парка от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария.

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