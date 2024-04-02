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Общество

Вступили в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права

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1 апреля 2024 года вступили в силу нововведения в правила сдачи экзамена на получение водительских прав.

Первое и главное, которое широко анонсировалось: если третья попытка пересдачи теории и вождения неудачная, то следующая разрешена только через 6-9 месяцев. Раньше теорию в четвертый раз сдавали через 7-30 дней, а вождение - через 7-60.

С другой стороны, есть послабление: до 1 апреля неудачной считалась попытка сдачи вождения с 5 штрафными баллами, теперь - с 7.

Из практической части экзамена убрали маневр «начало движения на спуске», а опережать другие машины при отсутствии такой возможности стало не обязательно.

Тем, кто сдаст на категории B и С в 17 лет, водительские права теперь выдадут сразу (раньше ждали до совершеннолетия). Однако за руль все равно можно будет сесть только в 18.

«При истечении срока действия паспорта или медсправки водительское удостоверение можно получить только после замены документов на действительные; при лишении прав нельзя сдать на другую категорию», - перечислили все изменения в телеграм-канале «Госуслуги».

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