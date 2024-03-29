Жителям Озерной и Ростовской дали надежду на обновление дорог

29.03.2024 | 21:05

Жителям печально известных улиц Озерной и Ростовской дали надежду на то, что в 2024 году дороги приведут в порядок. Тема была поднята на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 29 марта.

«Обе улицы на данный момент, по сути, в зоне подтопления из-за талых вод. Все-таки планируется что-то управлением ЖКХ, чтобы эти два адреса исчезли из моих обращений?» - такой вопрос депутат Алексей Иванов задал и. о. начальника управления ЖКХ Михаилу Парастаеву.

По словам чиновника, в скором времени на Ростовской проведут ямочный ремонт.

«По дальнейшему ремонту нужно уже смотреть, сколько денежных средств необходимо. Если ее ремонтировать, нужно будет подумать и насчет водоотведения», - пояснил Михаил Парастаев.

Озерная, как уточнил он, в планах тоже есть. Объем работ будет зависеть от средств, которые поступят в распоряжение управления.

«Жителям стоит надеяться [на ремонт улиц] в этом году?» - уточнил Иванов. «Да», - ответил Парастаев.

Ранее в мэрии заявляли, что Озерную нельзя отремонтировать за счет города, так как содержать ее в надлежащем состоянии - обязанность администрации Засечного сельсовета.

Между тем эту дорогу давно окрестили «долиной смерти». «5-й микрорайон Терновки. Обращались в приемную губернатора - никаких положительных ответов нам не дали. Платим налоги бешеные не знаю за что. У легковых машин тут бампера отлетают, колеса тонут полностью», - рассказал один из водителей.