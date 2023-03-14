Улицу Озерную не получится отремонтировать за счет города

14.03.2023 | 12:24

Вот уже несколько лет улица Озерная, которая соединяет Терновку и Пензенский район, разбита. Ею пользуются многие жители областного центра, и они устали ждать ремонта.

«Дорогой на улице Озерной пользуются жители улицы Терновского в том числе, а их гораздо больше, чем живущих в частном секторе Озерной (Засечное, Пензенский район). Вопрос: если дорогой пользуются жители города, почему город не заасфальтирует нормально эту убогую, убитую в хлам дорогу?» - поинтересовался читатель у редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

Его вопрос направили в администрацию Пензы.

Заместитель мэра по городскому хозяйству Руслан Тинчурин пояснил, что ремонт дороги за счет муниципальной казны невозможен.

Содержать Озерную в надлежащем состоянии - обязанность администрации Засечного сельсовета. Поэтому ремонт проезжей части за деньги из бюджета Пензы будет «нецелевым использованием средств».

Что касается проезда по улице, то это дорога общего пользования, поэтому она открыта для жителей не только Засечного, но и Пензы.

Дорогу на Озерной один из горожан назвал «долиной смерти».

«5-й микрорайон Терновки. Вот так мы живем. Обращались в приемную губернатора, никаких положительных ответов нам не дали. Вот так мы на «Ниве» пробираемся три раза в день, платим налоги бешеные не знай за что. У легковых машин тут бампера отлетают. Дети со школы дойти не могут пешком, потому что тонут здесь. Вот лужа примерно сантиметров 40, колеса тонут полностью», - рассказал он.