Синоптики обещают пензенцам в первый день апреля до +20 градусов

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в последние мартовские дни Пензенская область окажется во власти атмосферных фронтов, которые принесет юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.
«Повсеместно пройдут осадки (преимущественно в виде дождя) различной интенсивности. При этом температурный режим будет положительным в течение суток», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
30 и 31 марта по ночам термометр покажет 0...+5 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до +6...+11, а в воскресенье до +9...+14.
А в первый день апреля прогнозируется антициклон, вместе с которым придет солнечная и очень теплая погода. Ветер сменится на южный, 7-12 м/с.
В ночь на понедельник температура воздуха ожидается +2...+7, а днем можно будет надеть легкую весеннюю одежду - градусник покажет +15...+20.
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