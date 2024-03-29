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Общество

Синоптики обещают пензенцам в первый день апреля до +20 градусов

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По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в последние мартовские дни Пензенская область окажется во власти атмосферных фронтов, которые принесет юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

«Повсеместно пройдут осадки (преимущественно в виде дождя) различной интенсивности. При этом температурный режим будет положительным в течение суток», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

30 и 31 марта по ночам термометр покажет 0...+5 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до +6...+11, а в воскресенье до +9...+14.

А в первый день апреля прогнозируется антициклон, вместе с которым придет солнечная и очень теплая погода. Ветер сменится на южный, 7-12 м/с.

В ночь на понедельник температура воздуха ожидается +2...+7, а днем можно будет надеть легкую весеннюю одежду - градусник покажет +15...+20.

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