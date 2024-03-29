Глава Пензы о ситуации с паводком в городе: Прогноз стабильный

29.03.2024 | 10:47

Обстановка с весенним таянием снега в Пензе на данный момент не является критической. Об этом глава города Александр Басенко заявил на сессии думы в пятницу, 29 марта.

По его словам, паводковая ситуация тщательно мониторится.

«Прогноз достаточно стабильный, объем сброса на сегодняшний момент не должен привести к подтоплению значительных территорий в черте города. Погодные условия позволяют снегу таять равномерно, и критичного подъема воды мы на сегодняшний момент не наблюдаем», - констатировал Басенко.

Ранее сообщалось, что в целом по Пензенской области затопленных населенных пунктов и объектов экономики сейчас нет. Реки постепенно вскрываются ото льда. Рост уровня воды - в пределах нормы, но все может измениться.

При подтоплении или затоплении домовладений и введении режима ЧС жителям региона положены выплаты. Единовременная материальная помощь составляет 10 тыс. руб. на человека. Каждому зарегистрированному гражданину в случае утраты надворных построек предусмотрено 50 тыс. руб., а жилого помещения - 100 тыс.