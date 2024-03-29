Жителям области положены выплаты при затоплении во время паводка

29.03.2024 | 08:17

Жителям Пензенской области при подтоплении или затоплении домовладений и введении режима ЧС положены выплаты. Об этом напомнили в центре управления регионом.

Единовременная материальная помощь составляет 10 тыс. руб. на человека. Каждому зарегистрированному гражданину в случае утраты надворных построек предусмотрено 50 тыс. руб., а жилого помещения - 100 тыс.

В случае объявления ЧС муниципального характера за выплатами следует обращаться в поселковую или районную администрацию. Потребуются заявление и документы, удостоверяющие личность членов семьи. Специалисты сами соберут дополнительные сведения, подтверждающие регистрацию заявителя в жилье, пострадавшем от паводка.

«По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, на данный момент затопленных населенных пунктов и объектов экономики на территории региона нет. Происходит частичное вскрытие рек ото льда. Рост уровня воды - в пределах нормы, но все может измениться», - предупредили в ЦУРе.

Так, уже начал стремительно подниматься уровень реки Сердобы - на 1 м 20 см за сутки. Вода начала переливаться через плотину у Лысой горы.

Об этом сообщает газета «Сердобские новости» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители внимательно следят за развитием ситуации. Многие из них хорошо помнят 2018 год, когда в районе из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. Той весной было подтоплено 957 домов, затоплен 131 дом в 2 населенных пунктах (1 916 человек).

Сложным было положение и в 2022-м. Сердоба перешла через плотину, из-за разлива реки был введен режим повышенной готовности в 3 населенных пунктах - Сердобске и селах Пригородном и Куракино.

Прошлой весной сердобчанам тоже пришлось поволноваться. Возле плотины в селе Куракино река по всей ширине была перегорожена льдинами, и люди просили ликвидировать затор, чтобы их дома не затопило. В администрации Сердобского района объяснили, что лед находится на поверхности и не препятствует прохождению паводковых вод.