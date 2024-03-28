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Общество

В Пензе на двух улицах закрасили рекламу наркотиков

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В Пензе стало меньше рекламы запрещенных веществ. Надписи пронаркотического содержания исчезли с фасадов домов на Кронштадтской и проспекте Победы.

На борьбу с рекламой в среду, 27 марта, вышли сотрудники администрации и полиции. Рейд был проведен в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Всего участникам удалось найти и закрасить 80 надписей. Параллельно они раздавали прохожим буклеты с информацией об акции и телефоном доверия.

«Управление УМВД России по Пензенской области убедительно просит граждан, имеющих какую-либо информацию о противоправных действиях, связанных с продажей, хранением и транспортировкой наркотиков, сообщать об этом по телефону 59-10-10», - призвали в полиции.

Ранее пензенцы недоумевали, почему наркорекламу закрашивают черным, ведь это портит внешний вид стен и дверей. Администрация дала исчерпывающий ответ.

«Задача подобных рейдов - закрасить информацию так, чтобы ею нельзя было воспользоваться. Необходимо, чтобы краска полностью закрасила надпись, которую хулиганы делают черным цветом. Через краску в цвет фасада надпись будет просвечивать», - объяснили в мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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