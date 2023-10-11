В Пензе объяснили, почему наркорекламу закрашивают черным

11.10.2023 | 13:36

В Пензе ведут активную борьбу с рекламой наркотиков. Запрещенные надписи, оставленные на стенах домов и дверях, закрашивают. Горожане сами приглашают администрацию прийти к ним во двор, однако цвет краски, которую специалисты чаще всего используют, вызывает вопросы - она черная.

В понедельник, 9 октября, рекламы наркошопов стало меньше в Первомайском районе Пензы - на улицах Ленинградской, Попова и Мира. О работе отчиталась местная администрация, выложив фото в соцсети «ВКонтакте». Вместо букв и цифр на серых дверях и других светлых поверхностях остались черные пятна.

Это бросилось в глаза пензенцам. Они обменялись эмоциями под постом. «Всю дверь испоганили», «Да, в цвет не судьба закрасить...», «А удалять надписи или под цвет закрасить нет желания. Вы еще больше портите фасад. Ну закрасьте пару букв, зачем сами-то как вандалы?» - написали горожане.

Один из комментаторов предположил, что черная краска дешевле, поэтому выбор и пал на нее. Однако, по словам представителей администрации Пензы, дело в другом.

«Задача подобных рейдов - закрасить информацию так, чтобы ею нельзя было воспользоваться. Необходимо, чтобы краска полностью закрасила надпись, которую хулиганы делают черным цветом. Через краску в цвет фасада надпись будет просвечивать», - объяснили в мэрии.

В Пензе с сентября заработал чат-бот «Останови смерть» в Telegram. Каждый горожанин может отправить туда адрес и фотографию места, где была замечена реклама наркошопов. Ее обещают закрасить.

Источник фото - penza-gorod.ru