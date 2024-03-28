На дороге от Нейтральной в сторону Заречного появится освещение

28.03.2024 | 18:38

На дороге, ведущей от улицы Нейтральной в направлении выезда из Пензы к Заречному, появится освещение. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе личного приема граждан в четверг, 28 марта.

«Нам говорили, что сеть расширят до выезда в сторону Заречного. Очень ждем, когда будут закончены работы. Я этой дорогой постоянно пользуюсь, домой возвращаюсь в темное время суток, некомфортно», - обратилась к главе региона местная жительница Светлана Токарева.

Олег Мельниченко сообщил, что работы уже спланированы, подрядчик определен, материалы закуплены.

«До 1 августа мэрия обещает процесс закончить», - уточнил он.

С 2022 года в этом микрорайоне действуют 40 светоточек. В 2024-м запланировано установить еще 61.