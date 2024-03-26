Путевка в загородный лагерь: алгоритм действий для пензенцев

26.03.2024 | 16:32

8 апреля в Пензе начнется прием заявок от родителей, дети которых летом хотели бы отправиться в загородные лагеря. Речь идет о бюджетных путевках с частичной платой в размере 5 812 рублей (полная стоимость - 23 214).

В 2024-м электронная очередь будет формироваться на базе портала госуслуг, а не сайта leto58.ru, как было ранее. Заявки начнут принимать с 9:00. Те, что поступят до этого времени, отклонят.

Администрация Пензы опубликовала алгоритм действий. В первую очередь требуется зарегистрироваться на портале госуслуг. После 9:00 8 апреля в «Личном кабинете» нужно выбрать услугу «Организация отдыха детей в каникулярное время» или перейти по ссылке.

Далее следует сформировать заявление, заполнив все поля в электронной форме и указав сведения о заявителе, ребенке; лагерь; период отдыха; уполномоченный орган по организации отдыха («Строитель» и «Юность» относятся к управлению образования, «Заря», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», лагеря на базе санаториев «Нива» и «Надежда» - к комитету по физкультуре, спорту и молодежной политике); способ получения результата рассмотрения заявки.

Затем нужно отправить документ в уполномоченный орган, дождаться решения (не более шести рабочих дней после получения органом заявления), прийти в назначенное время, заключить договор с оздоровительной организацией, внести родительскую плату и получить путевку.

Стоит учесть: если лагерь популярный, лучше следом подать заявление и в какой-либо другой. Заявки от одного лица будут рассматривать в хронологическом порядке. В случае одобрения первой остальные отклонят; при отказе заявки останутся на рассмотрении до тех пор, пока какую-то из них не одобрят.

«Гражданам, имеющим право на внеочередное или первоочередное получение путевки в загородные детские лагеря в соответствии с федеральным законодательством, необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» в общем порядке, затем обратиться в уполномоченные органы лично с документами, подтверждающими данное право, в первый день заявочной кампании - 8 апреля», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что в загородных лагерях этим летом отдохнут 9 015 пензенских ребят. Продолжительность одной смены - 21 день.

«Прием заявлений на получение путевок в загородные лагеря для детей, родители которых принимали (принимают) участие в СВО, будет организован в уполномоченных органах с 1 по 5 апреля в ходе личного приема заявителей», - добавили в администрации.