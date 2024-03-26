«Пора великих свершений»: в Пензе убирают ограждения на тротуарах

26.03.2024 | 21:28

В Пензе в нескольких районах убирают ограждения между пешеходной зоной и проезжей частью. Это беспокоит горожан, не понимающих причин происходящего.

Так, ограждение срезали вблизи гимназии № 53 на улице Попова. Фото появились в телеграм-канале PenzaInform в субботу, 23 марта.

«Срезают металлические столбики. Интересно, сколько бюджетных денег потрачено на установку ограждений, которые опять сегодня сносят?» - задалась вопросом автор снимков.

Действия коммунальщиков волнуют и подписчика губернатора в соцсети «ВКонтакте» Максима. На странице главы региона он поинтересовался: «Зачем на улице Попова сотрудники МБУ «Пензавтодор» спили забор у тротуара? Там дети в школу идут, а теперь на тротуаре целая куча автомобилей будет».

Представитель управления ЖКХ города не назвал мужчине причину, однако указал, что работы по демонтажу намерены завершить в весенне-летний период.

Ограждение срезали не только на Западной Поляне. Как отметил горожанин Роман на странице администрации Пензы во «ВКонтакте», та же участь постигла и конструкции на улице Терновского (на участке от Сухумской до Олимпийской), и на Шуисте.

«Зимний на летний менять пора? Стоял нормальный, крепкий, нестарый забор. В том году даже красили. Весна, пора великих свершений. По всему городу», - пошутил мужчина.

Ему тоже ответил представитель управления ЖКХ.

«По информации МБУ «Пензавтодор», на территории города ведутся работы по демонтажу пришедших в негодность элементов ограждений. В настоящий момент решение об установке новых ограждений взамен демонтированных еще не принято», - сообщили жителю областного центра.