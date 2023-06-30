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Общество

Асфальтобетонный завод разместят в бывшей промзоне колонии № 5

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В пятницу, 30 июня, на сессии в городской думе глава Пензы Александр Басенко сообщил, когда заработает новый асфальтобетонный завод в Терновке.

«Завод у нас появился, в полном комплекте прибыл из Китая. Он разгружен на территории бывшей промышленной зоны исправительной колонии № 5. В связи с тем, что ИК № 5 не использует эту промышленную зону, мы обратились к руководству ФСИН для передачи земельного участка в собственность муниципалитета.

Он нам интересен потому, что, во-первых, эта промышленная зона имеет свою ветку железной дороги (это позволит завозить материалы железной дорогой, что более эффективно, чем автомобильным транспортом); во-вторых, на данной территории - промышленные предприятия, а у асфальтового завода санитарно-защитная зона 500 метров, другого свободного места в городе для размещения завода мы на сегодняшний день не имеем», - проинформировал депутатов Басенко.

Он уточнил, что заключен договор на проектно-сметные работы по монтажу завода.

«Там надо сделать геологические изыскания на несущие способности грунтов, так как колонны, в которых размещается оборудование, высотой порядка 27 метров. На прошлой сессии мы закладывали деньги на это, и вот работы ведутся», - добавил глава города.

Александр Басенко заключил, что до конца 2023 года завод должны смонтировать, затем начнется завоз инертных материалов.

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