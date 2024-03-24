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Общество

В январе в регионе родилось больше детей, чем в прошлом году

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В январе в Пензенской области зарегистрировали смерть 1 981 человека. Это на 266 больше, чем за тот же месяц 2023-го (1 715). Такую информацию опубликовал Росстат.

В первый месяц нового года в регионе родилось 749 малышей, что на 77 больше, чем в соответствующий период 2023-го (672). За январь зарегистрировали смерть одного младенца (4 - за аналогичный месяц прошлого года).

Естественная убыль населения составила 1 232 человека (1 043 - за январь 2023 года).

Во втором зимнем месяце жители региона реже сочетались браком и чаще разводились. Так, отношения зарегистрировали 292 пары (314 - в январе 2023-го), распалось 405 семей (389).

Ранее сообщалось, что на 1 января 2024-го в Пензенской области проживало 1 млн 236 тыс. 737 человек. В их числе 851 тыс. 746 - городское население, 384 тыс. 991 - сельское. В среднем за 2023 год население в регионе составляло 1 млн 241 тыс. 637 человек.

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