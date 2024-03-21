Губернатор сообщил о грядущем ремонте дорог в районах области

21.03.2024 | 19:21

В этом году будут отремонтированы дороги в Белинском, Спасском, Наровчатском, Бековском, Никольском, Бессоновском, Тамалинском, Каменском и Кузнецком районах Пензенской области.

Средства выделяют из регионального дорожного фонда, уже заключено 10 контрактов с подрядными организациями.

«Наш приоритет - дороги в районах области. Работы начнутся, как только позволят погодные условия», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Белинском районе отремонтируют участок дороги Волчково - Свищевка - Крыловка, в Спасском - дорогу между Спасском и с. Абашево, в Наровчатском - между Наровчатом и Телешовкой.

В Бековском районе займутся дорогой между Бековом и Миткереем, в Никольском - между Сосновоборском и Никольском, в Бессоновском - участком дороги Пенза - Лунино.

В Каменском районе приведут в порядок дорогу Каменка - Вирга. «В Тамалинском заменят асфальт на трассе Белинский - Тамала, в Кузнецком - на дороге Кузнецк - Явлейка», - уточнили в региональном правительстве.