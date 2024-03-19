В Пензе землю для участников СВО обеспечат сетями и дорогами

19.03.2024 | 19:29

Во вторник, 19 марта, глава Пензы Александр Басенко во время отчета перед депутатами городской думы о работе за 2023 год осветил тему выделения участков бойцам специальной военной операции.

«Мы наработали практику, все нормативные документы приняты, участки предоставляются бесплатно. Дальше на нас будут накладываться расходы на обеспечение этих участков инженерной инфраструктурой», - пояснил он.

Глава города уточнил, что речь идет об электро-, водо-, газо-, теплоснабжении, дорогах и других элементах.

«Будем стараться участвовать в федеральных программах, таких как «Стимул», и обеспечивать участников СВО всем необходимым», - заключил Александр Басенко.

Накануне начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина сообщила, что сформировано 166 участков в Заре, севернее улицы Новоселов. Это отрезки площадью от 600 до 900 кв. м, выделяемые безвозмездно под индивидуальное жилищное строительство.

Получить их могут военнослужащие, члены добровольческих формирований, заключившие контракт, росгвардейцы, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами за заслуги, проявленные в бою, и являющиеся ветеранами боевых действий. В случае гибели лиц из этих категорий земля будет предоставляться в собственность членам их семей.