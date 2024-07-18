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Общество

Пензенец вернется домой после украинского плена

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Жителя Пензенской области, участника специальной военной операции, освободили из украинского плена. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин.

Ранее родственники пензенца обращались в аппарат омбудсмена с просьбой о помощи.

Житель региона попал в число 95 российских военнопленных, которых обменяли на такое же количество бойцов ВСУ. Обмен состоялся в среду, 17 июля. Российских военных на самолетах доставили в Москву.

«Впереди у военнослужащих лечение, реабилитация и долгожданная встреча с родными», - написал Владимир Фомин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пензенец вернется домой после украинского плена

Как писали федеральные СМИ, посредником в обмене военнопленными выступили ОАЭ. С начала 2024-го это уже 6-я подобная процедура, ставшая возможной благодаря усилиям Абу-Даби.

В начале февраля этого года сообщалось об освобождении из украинского плена еще одного жителя Пензенской области, участвовавшего в спецоперации. Тогда был обмен 100 на 100.

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Источник — видео и фото Минобороны РФ
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