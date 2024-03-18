В Пензе заговорили об инфраструктуре в районе выделяемых бойцам участков

18.03.2024 | 15:15

В очереди на получение участков в пензенском микрорайоне Заря уже более 10 человек. Землю под индивидуальное жилое строительство выделяют бойцам спецоперации. Тема была поднята на заседании в городской думе в понедельник, 18 марта.

Начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина сообщила, что в подготовленном перечне 166 участков севернее улицы Новоселов.

Депутат Сергей Лукичев поинтересовался, когда, каким образом и за чей счет сформируют инфраструктуру на территории, где выделяют землю.

Ему ответили, что Управление капитального строительства Пензы сейчас готовит документацию по стоимости работ. Вскоре ее представят депутатам для рассмотрения.

Ранее в администрации Пензы были подписаны два постановления о бесплатном предоставлении бойцам СВО участков площадью от 600 до 900 кв. м в Заре.

Речь идет о военнослужащих, членах добровольческих формирований, заключивших контракт, росгвардейцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами за заслуги, проявленные в бою, и являющихся ветеранами боевых действий. В случае гибели лиц из этих категорий земля будет предоставляться в собственность членам их семей.