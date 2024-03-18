Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мар 2024|20:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе заговорили об инфраструктуре в районе выделяемых бойцам участков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В очереди на получение участков в пензенском микрорайоне Заря уже более 10 человек. Землю под индивидуальное жилое строительство выделяют бойцам спецоперации. Тема была поднята на заседании в городской думе в понедельник, 18 марта.

Начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина сообщила, что в подготовленном перечне 166 участков севернее улицы Новоселов.

Депутат Сергей Лукичев поинтересовался, когда, каким образом и за чей счет сформируют инфраструктуру на территории, где выделяют землю.

Ему ответили, что Управление капитального строительства Пензы сейчас готовит документацию по стоимости работ. Вскоре ее представят депутатам для рассмотрения.

Ранее в администрации Пензы были подписаны два постановления о бесплатном предоставлении бойцам СВО участков площадью от 600 до 900 кв. м в Заре.

Речь идет о военнослужащих, членах добровольческих формирований, заключивших контракт, росгвардейцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами за заслуги, проявленные в бою, и являющихся ветеранами боевых действий. В случае гибели лиц из этих категорий земля будет предоставляться в собственность членам их семей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте