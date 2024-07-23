Военных хотят арестовывать за выход в интернет в зоне СВО

23.07.2024 | 09:50

Комитет Госдумы по обороне предложил считать грубым дисциплинарным проступком использование военными смартфонов и другой техники с доступом в интернет в зоне СВО. За это хотят наказывать.

Соответствующие поправки идут к проекту закона об особенностях применения дисциплинарного взыскания в период мобилизации, который приняли в первом чтении в марте 2023-го.

«После поправок из его названия исчезло упоминание мобилизации. Теперь предлагается прописать, что он регулирует особенности дисциплинарного ареста в отношении участвующих в СВО военнослужащих», - пишет «Парламентская газета».

Также грубым проступком предлагается считать передачу журналистам или публикацию в интернете информации, которая может раскрыть принадлежность военнослужащих или их цели.

Разбирательство по таким нарушениям должно проводиться в течение двух дней, а наказание в виде дисциплинарного ареста назначаться сразу после этого. За один проступок военный может получить до 10 суток.

Вступить в силу закон должен через 60 дней после опубликования.