Сетевое издание|18+|Вторник|23 июл 2024|13:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Военных хотят арестовывать за выход в интернет в зоне СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Комитет Госдумы по обороне предложил считать грубым дисциплинарным проступком использование военными смартфонов и другой техники с доступом в интернет в зоне СВО. За это хотят наказывать.

Соответствующие поправки идут к проекту закона об особенностях применения дисциплинарного взыскания в период мобилизации, который приняли в первом чтении в марте 2023-го.

«После поправок из его названия исчезло упоминание мобилизации. Теперь предлагается прописать, что он регулирует особенности дисциплинарного ареста в отношении участвующих в СВО военнослужащих», - пишет «Парламентская газета».

Также грубым проступком предлагается считать передачу журналистам или публикацию в интернете информации, которая может раскрыть принадлежность военнослужащих или их цели.

Разбирательство по таким нарушениям должно проводиться в течение двух дней, а наказание в виде дисциплинарного ареста назначаться сразу после этого. За один проступок военный может получить до 10 суток.

Вступить в силу закон должен через 60 дней после опубликования.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте