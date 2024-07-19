Минобороны предложило ввести единую справку для участников СВО

19.07.2024 | 12:56

Министерство обороны РФ предложило для подтверждения прав ветеранов боевых действий и их семей на меры соцзащиты ввести новый документ - справку об участии в специальной военной операции.

Проект постановления Правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается установить, что участие граждан в СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей «может подтверждаться справкой, выдаваемой федеральными органами исполнительной власти».

Государственные органы должны разработать форму справки и порядок ее получения, в том числе в электронном виде.

Получить справку можно будет через личный кабинет на портале госуслуг.

«Такое правовое регулирование позволит значительно ускорить процесс предоставления названных мер защиты (поддержки) указанным гражданам и членам их семей», - говорится в пояснительной записке.