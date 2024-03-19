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Общество

В главный корпус сердобской больницы вернулись медики и пациенты

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В главном корпусе Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина завершился капитальный ремонт.

В главный корпус сердобской больницы вернулись медики и пациенты

Персонал хирургического, травматологического отделений, дневных урологического и оториноларингологического стационаров, оперблока временно размещался в других зданиях, а теперь вернулся в родные стены.

То, как изменился корпус, приятно поразило и медиков, и пациентов.

«Когда я оказалась в отделении хирургии на 4-м этаже главного корпуса, я не поверила своим глазам. Такая красота, что не передать словами! Восторгу моему не было предела. Спасибо и здоровья тем, кто принимал участие в ремонте!» - поделилась впечатлениями сердобчанка Валентина Горсткина.

В главный корпус сердобской больницы вернулись медики и пациенты

Главный корпус больницы был построен в 1964 году. Здесь заменили инженерные коммуникации, отремонтировали кровлю, фасад, входные группы, рассказал главный врач Андрей Малахов.

«Преображения коснулись внутренних помещений на 2-м и 4-м этажах. Они стали возможны благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение». Общая стоимость составила более 96 млн рублей», - сообщили в областном минздраве.

Весной Сердобская центральная районная больница имени А. И. Настина проведет большую работу по благоустройству территории. Также в планах капитальный ремонт корпуса родильного отделения и женской консультации.

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Источник — фото областного минздрава
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