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Общество

В сердобской больнице озаботились отсутствием мест для парковки

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Предстоящей весной Сердобская центральная районная больница имени А. И. Настина проведет большую работу по благоустройству территории.

«Благоустройство и озеленение территории направлено на формирование позитивной среды. Это позволит обеспечить комфортные условия для персонала, пациентов и посетителей, что и является одной из приоритетных задач реализуемого в Сердобском районе пилотного проекта по повышению рождаемости», - рассказал главный врач больницы Андрей Малахов.

Больничный комплекс на восточной окраине Сердобска построен в середине 60-х годов прошлого века. Бывший в то время главврачом Андрей Настин предложил разбить вокруг парк площадью 57 336 квадратных метров. Там высадили деревья и кустарники, привезенные из южных регионов, разбили клумбы, обустроили фонтан, установили скульптурные группы и беседки, возвели пропилеи (парадный проход, оформленный портиками и колоннадами. - Прим. ред.).

Сотрудники больницы заботились о сохранности насаждений и артобъектов, но время взяло свое.

«Изношенность асфальтового покрытия и ограждений, отсутствие дорожно-тропиночной системы и мест для парковки настоятельно потребовали определенных финансовых вложений», - сообщили в областном минздраве.

Как уточнил Андрей Малахов, только на обновление асфальтового покрытия и реконструкцию фонтана потребуется 60 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в сердобской больнице планируют капитально отремонтировать корпус родильного отделения и женскую консультацию. «Перед нами стоит задача сделать нашу больницу максимально комфортным лечебным учреждением, где женщины могли бы рожать, получать необходимую медицинскую помощь, планировать беременность и быть счастливыми матерями», - подчеркнул главврач.

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Источник — фото областного минздрава
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