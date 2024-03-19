С 1 апреля сдавать экзамен на водительские права будут по-новому

19.03.2024 | 12:48

С 1 апреля в стране изменятся правила проведения экзамена на водительские права. Нововведения касаются иностранцев и россиян, планирующих сесть за руль машины, скутера, квадроцикла и мотоцикла.

Согласно постановлению правительства, опубликованному на сайте правовых актов, расширяется список документов, которые должны предъявить граждане в ГИБДД. Помимо паспорта и корочки об окончании автошколы или водительского удостоверения, экзаменующиеся покажут СНИЛС, а иностранцы - нотариальный перевод паспорта.

Новые правила ужесточают условия для тех, кто трижды провалил экзамен. Прийти на пересдачу они смогут не ранее чем через 6 месяцев, но не позднее 9 месяцев со дня последнего испытания. Прежде пройти экзамен можно было через 3 месяца после неудачи.

Предусматривается следующее послабление: пассажирское сиденье машины за дублирующими педалями во время испытания разрешат занимать не только экзаменатору от ГИБДД, но и представителю автошколы.

В документе указано дополнительное основание для отказа в допуске к экзамену - административный протокол за пьяное вождение или нежелание проходить медосвидетельствование. Водители, которых поймали на этих нарушениях, по новым нормам сдать на права смогут только по истечении года с момента окончания срока исполнения административного постановления.

В перечень оснований для приостановки выдачи водительского удостоверения добавили несколько пунктов: истечение срока действия паспорта, медицинского заключения, неявка гражданина на экзамен или для получения прав, отказ фотографироваться, уклонение от призыва на военную службу.

Изменяется экзамен для мотоциклистов. Из испытаний убрали «передвижение мототранспортного средства задним ходом, без включения двигателя, установка на место стоянки». Вместо него будет «колейная доска». Это упражнение, при котором водитель двигается, не наезжая колесом на контрольные линии и не касаясь ногой площадки, а затем останавливается перед линией «стоп», включив нейтральную передачу.

Что касается иностранцев, желающих получить российские водительские права, то по новым правилам они сдадут теорию (для управления мотоциклом, легковушкой, мопедом, скутером, легким квадроциклом) или и теорию, и практику (для управления автобусом, грузовиком).

Тот, кто сядет за руль автобуса, должен иметь стаж управления легковым авто или грузовиком не менее одного года. Эти правила не затронут водителей, получивших белорусские права.