В Пензе сформировали еще 68 земельных участков для бойцов СВО

26.02.2024 | 12:45

В Пензе сформировали еще 68 земельных участков, которые бесплатно предоставят бойцам специальной военной операции. Соответствующее постановление 15 февраля подписал и. о. главы города Олег Денисов.

Речь идет о военнослужащих, членах добровольческих формирований, заключивших контракт, росгвардейцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами за заслуги, проявленные в бою, и являющихся ветеранами боевых действий.

В случае гибели лиц из этих категорий земля будет предоставляться в собственность членам их семей.

Участки площадью от 600 до 820 кв. м выделяются на улице Молодежной в микрорайоне Заря. Они предназначены для строительства индивидуальных жилых домов.

В конце января был утвержден аналогичный перечень, состоящий из 98 объектов на той же улице Молодежной (севернее Новоселов).