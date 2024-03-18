Началась установка свай под новые корпуса заметчинской больницы

18.03.2024 | 14:30

На базе земетчинской больницы продолжается строительство межрайонного центра с первичным сосудистым и приемно-диагностическим отделениями, а также хирургическим корпусом.

Сейчас на объекте устанавливают сваи под три новых здания. Это будут быстровозводимые конструкции. Работы проводятся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

«Открытие первичного сосудистого отделения будет способствовать приближению специализированной медицинской помощи населению Земетчинского, Башмаковского и Вадинского районов за счет сокращения временных затрат на доставку пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения в профильные учреждения», - отметили ранее в региональном минздраве.

Пресс-служба ведомства напомнила, что в Земетчинском районе, как и в Сердобском, сейчас реализуется пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости.

«Одна из составляющих проекта - создание эффективно работающей системы медицинской помощи женщинам, особенно желающим иметь ребенка. Это углубленная диспансеризация, повышение комфортности в лечебных учреждениях, создание, путем ремонта, новых медицинских объектов», - пояснили в минздраве.