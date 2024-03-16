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Общество

В Прощеное воскресенье погода обещает порадовать пензенцев

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17 марта погода в Пензенской области будет под стать празднику - последнему дню широкой Масленицы, Прощеному воскресенью.

Ожидается солнечный день с переменной облачностью, однако местами может пройти небольшой дождь.

По данным Приволжского гидрометцентра, по-прежнему будет дуть умеренный ветер с юго-востока - со скоростью 7-12 м/с.

Ночью термометр покажет -3...-8 градусов. Днем воздух прогреется до +1..+6.

В народном календаре 17 марта - Герасим Грачевник. Считалось, что на Герасима возвращаются с юга грачи. Крестьяне говорили: «Грач на горе - так и весна на дворе»; «Герасим грача на Русь ведет - скоро снег сойдет». Также была примета: если грачи «играют», будет погожий день, а если кричат - жди дождя.

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