В Пензе жителю соседнего региона спасли единственную почку

15.03.2024 | 09:56

В Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко пациенту спасли единственную почку. Уникальную операцию провели методом фибронефролитотрипсии.

Он позволяет с помощью гибкого уретероскопа пройти в наиболее труднодоступные места мочевыделительной системы и удалить из них камни до 2 см любой плотности.

Ради операции мужчина приехал в Пензу из соседнего региона, где такая методика пока не применяется. В течение двух лет он был вынужден каждые три месяца обращаться к врачам для замены мочеточниковых стентов.

У нового метода есть важные преимущества перед традиционными.

«Благодаря отсутствию проколов и разрезов исключены раны, швы и прочие неприятные осложнения. Данный метод обеспечивает высокую точность и эффективность. А для пациентов с единственной почкой и врожденными аномалиями является операцией выбора», - рассказал заведующий урологическим отделением Михаил Миронов.

Операция прошла успешно.

«Камни разрушены «в пыль». Пациент выписан в удовлетворительном состоянии по месту жительства», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.