Сетевое издание|18+|Пятница|15 мар 2024|14:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе жителю соседнего региона спасли единственную почку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко пациенту спасли единственную почку. Уникальную операцию провели методом фибронефролитотрипсии.

Он позволяет с помощью гибкого уретероскопа пройти в наиболее труднодоступные места мочевыделительной системы и удалить из них камни до 2 см любой плотности.

Ради операции мужчина приехал в Пензу из соседнего региона, где такая методика пока не применяется. В течение двух лет он был вынужден каждые три месяца обращаться к врачам для замены мочеточниковых стентов.

У нового метода есть важные преимущества перед традиционными.

«Благодаря отсутствию проколов и разрезов исключены раны, швы и прочие неприятные осложнения. Данный метод обеспечивает высокую точность и эффективность. А для пациентов с единственной почкой и врожденными аномалиями является операцией выбора», - рассказал заведующий урологическим отделением Михаил Миронов.

Операция прошла успешно.

«Камни разрушены «в пыль». Пациент выписан в удовлетворительном состоянии по месту жительства», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте