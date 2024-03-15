В дни выборов удостоверения гражданина РФ выдают до 20:00

15.03.2024 | 10:15

В дни выборов Президента РФ, 15, 16 и 17 марта, подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне Пензенской области будут работать в особом режиме.

Выдачу паспортов и временных удостоверений гражданина Российской Федерации станут осуществлять с 8:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе УМВД.

Такой график введен, чтобы соблюсти конституционные права россиян.

В подразделение по вопросам миграции по месту жительства для получения временного удостоверения личности, по которому будет возможно принять участие в голосовании, необходимо обратиться в случае потери паспорта или его непригодности.

Документом нельзя пользоваться, если в нем не читаются отметки и штампы, нарушена ламинация страницы с фото, страницы порваны или испачканы, стоят отметки, которых быть не должно, а также когда он обгорел.

15 марта на территории Пензенской области начали работу избирательные комиссии на 972 постоянных и 6 временных участках. В течение ближайших 3 дней пензенцы могут голосовать с 8:00 до 20:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.