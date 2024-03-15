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Политика

В Пензенской области стартовали выборы Президента России

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В пятницу, 15 марта, в Пензенской области, как и во всей стране, стартовали выборы Президента Российской Федерации. Они будут идти три дня - 15, 16 и 17 числа.

В Пензенской области стартовали выборы Президента России

На 1 января 2024 года численность избирателей в регионе составила 1,014 млн человек. В голосовании намерены принять участие 80% из них.

В Пензенской области стартовали выборы Президента России

Тем, кто не знает, где находится их избирательный участок, нужно зайти на сайт ЦИК России, кликнуть на баннер «Цифровые сервисы», затем на окошко «Информирование об избирательных комиссиях». Там нужно ввести адрес места жительства, чтобы получить информацию об избирательном участке.

В Пензенской области стартовали выборы Президента России

Также сведения об избирательном участке предоставляются в «Личном кабинете» на портале «Госуслуги» или на горячей линии избирательной комиссии Пензенской области по телефону 56-01-46.

В Пензенской области стартовали выборы Президента России

Фамилии кандидатов в президенты в бюллетенях располагаются в алфавитном порядке. Зарегистрированы четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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