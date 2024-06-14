В Пензенской области иноагентам запретили участвовать в выборах

14.06.2024 | 11:13

Губернатор Пензенской области досрочно сложит с себя полномочия, если будет признан иностранным агентом. Такое решение в пятницу, 14 июня, приняли депутаты регионального Законодательного собрания.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в этом случае решение o досрочном прекращении полномочий главы региона принимает Президент Российской Федерации.

Также парламентарии приняли еще один закон, касающийся иноагентов и тех, кто включен в реестр лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, - об установлении запрета на участие в выборах всех уровней.

В соответствии с новшествами в региональном законодательстве они не могут выдвигать свои кандидатуры на выборах, быть наблюдателями, доверенными лицами и уполномоченными представителями.

Так, кандидат, который к моменту выдвижения считался иностранным агентом, обязан представить в избирательную комиссию вместе с прочими документами уведомление Минюста России об исключении из реестра иноагентов либо соответствующее решение суда. В противном случае наступит отказ в регистрации либо отмена уже состоявшейся.

Кроме того, лица, признанные причастными к экстремизму или терроризму, не могут быть членами избирательных комиссий и вносить пожертвования в избирательные фонды.