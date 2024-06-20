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Ликбез

Нужно ли брать с собой паспорт РФ в путешествие за границу

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Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь полететь в другую страну в отпуск. Нужно ли мне взять с собой паспорт РФ, или пригодится только заграничный?

Ответ специалиста

Брать паспорт РФ с собой в путешествие вовсе не обязательно, рассказали эксперты портала госуслуг.

Проверять у гражданина при пересечении границы будут только загранпаспорт, поэтому второй документ можно оставить дома.

«Однако, если потеряете загранпаспорт за рубежом, паспорт РФ поможет быстрее получить свидетельство для возвращения домой», - рассказали специалисты.

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