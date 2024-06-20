Нужно ли брать с собой паспорт РФ в путешествие за границу

Вопрос от интернет-пользователя
Собираюсь полететь в другую страну в отпуск. Нужно ли мне взять с собой паспорт РФ, или пригодится только заграничный?
Ответ специалиста
Брать паспорт РФ с собой в путешествие вовсе не обязательно, рассказали эксперты портала госуслуг.
Проверять у гражданина при пересечении границы будут только загранпаспорт, поэтому второй документ можно оставить дома.
«Однако, если потеряете загранпаспорт за рубежом, паспорт РФ поможет быстрее получить свидетельство для возвращения домой», - рассказали специалисты.