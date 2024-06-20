Найденный на улице паспорт толкнул пензенца на преступление

20.06.2024 | 08:13

63-летний житель Пензы стал фигурантом уголовного дела. Он нашел на улице паспорт и решил, что удача сама идет к нему в руки.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, мужчина заменил фотографию на свою и отправился в банк, чтобы оформить кредит на чужое имя. Однако сотрудник финансово-кредитного учреждения заметил подделку и забил тревогу.

В итоге пенсионера, пытавшегося смошенничать, задержала полиция. Документ отправили на экспертизу, которая подтвердила факт подделки.

Теперь пензенец стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется подделка паспорта и покушение на финансовое преступление.

Ранее 30-летняя женщина подделала бланк свидетельства о браке, чтобы увидеться с сожителем, находившимся в лечебно-исправительном учреждении в Сердобске.