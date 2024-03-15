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Общество

С 15 марта участники СВО будут показывать документы в зоопарке

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С пятницы, 15 марта, участников СВО и членов их семей, желающих бесплатно посетить зоопарк или покататься на аттракционах в ЦПКиО им. Белинского и Детском парке, будут просить предоставить документы.

Объявление появилось в телеграм-канале зоопарка. «С сегодняшнего дня вводятся новые правила бесплатного посещения», - говорится в нем.

Перечень документов был утвержден 9 января главой Пензы Александром Басенко. В постановлении говорилось, что необходимо предъявить в кассу зоопарка или административные здания парков копии следующих бумаг:

- документа, подтверждающего прохождение военной службы по мобилизации в ВС РФ;

- документа, подтверждающего заключение участником СВО на добровольной основе контракта с ВС РФ о прохождении службы в подразделениях БАРС;

- документа, удостоверяющего личность;

- документа, подтверждающего родственные связи несовершеннолетних детей, супруги (супруга) с участником СВО (свидетельства о браке, о рождении детей, усыновлении, установлении опеки или попечительства).

Кроме того, потребуется согласие на обработку персональных данных.

Ранее уточнялось, что льгота действует с 1 октября 2023 года до официального окончания спецоперации. Деньги на реализацию этой меры соцподдержки в бюджет сразу не заложили, но, как пояснил Александр Басенко, и зоопарк, и ЦПКиО - муниципальные учреждения, поэтому речь идет только о том, чтобы компенсировать им выпадающие доходы.

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