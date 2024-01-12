Семьи бойцов СВО должны предъявить пакет документов для похода в зоопарк

12.01.2024 | 18:38

Стало известно, какие документы надо предъявить членам семей участников спецоперации для бесплатного посещения зоопарка, а также аттракционов в парке имени В. Г. Белинского и Детском парке на Кронштадтской.

Постановление об утверждении порядка предоставления дополнительных мер соцподдержки глава Пензы Александр Басенко подписал 9 января.

В нем говорится, что необходимо предъявить в кассу зоопарка или административные здания парков копии следующих бумаг:

- документа, подтверждающего прохождение военной службы по мобилизации в ВС РФ;

- документа, подтверждающего заключение участником СВО на добровольной основе контракта с ВС РФ о прохождении службы в подразделениях БАРС;

- документа, удостоверяющего личность;

- документа, подтверждающего родственные связи несовершеннолетних детей, супруги (супруга) с участником СВО (копия свидетельства о браке, рождения детей, усыновления, установления опеки или попечительства).

Кроме того, потребуется согласие на обработку персональных данных.

Подчеркивается, что при предоставлении документов не в полном объеме право на льготу утрачивается.

Ранее уточнялось, что льгота действует с 1 октября 2023 года до официального окончания спецоперации.

В декабре в бюджет Пензы на 2024 год не заложили деньги на реализацию этой меры соцподдержки. Александр Басенко пояснил, что и зоопарк, и ЦПКиО - муниципальные бюджетные учреждения, поэтому речь идет только о том, чтобы компенсировать им выпадающие доходы.