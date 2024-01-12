Семьи бойцов СВО должны предъявить пакет документов для похода в зоопарк

Стало известно, какие документы надо предъявить членам семей участников спецоперации для бесплатного посещения зоопарка, а также аттракционов в парке имени В. Г. Белинского и Детском парке на Кронштадтской.
Постановление об утверждении порядка предоставления дополнительных мер соцподдержки глава Пензы Александр Басенко подписал 9 января.
В нем говорится, что необходимо предъявить в кассу зоопарка или административные здания парков копии следующих бумаг:
- документа, подтверждающего прохождение военной службы по мобилизации в ВС РФ;
- документа, подтверждающего заключение участником СВО на добровольной основе контракта с ВС РФ о прохождении службы в подразделениях БАРС;
- документа, удостоверяющего личность;
- документа, подтверждающего родственные связи несовершеннолетних детей, супруги (супруга) с участником СВО (копия свидетельства о браке, рождения детей, усыновления, установления опеки или попечительства).
Кроме того, потребуется согласие на обработку персональных данных.
Подчеркивается, что при предоставлении документов не в полном объеме право на льготу утрачивается.
Ранее уточнялось, что льгота действует с 1 октября 2023 года до официального окончания спецоперации.
В декабре в бюджет Пензы на 2024 год не заложили деньги на реализацию этой меры соцподдержки. Александр Басенко пояснил, что и зоопарк, и ЦПКиО - муниципальные бюджетные учреждения, поэтому речь идет только о том, чтобы компенсировать им выпадающие доходы.
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